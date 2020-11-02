В ноябре 2020 года мировая экономика испытывает ощутимые изменения, поскольку в Европе обостряется вторая волна коронавируса, а в США американцы выбирают следующего президента.

Инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась спрогнозировал, как эти и другие факторы повлияют на поведение валюты в ноябре.

— Валютные рынки развивающихся стран являются наиболее чувствительными к настроениям инвесторов. Поэтому, в ноябре ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться напряженной. Прежде всего, из-за проведения выборов в США, что влияет на сроки и объемы принятия дополнительной программы стимулирования американской экономики и, соответственно, увеличение предложения доллара, — объясняет эксперт.

Аналитик уточняет, что в случае быстрого согласования новых параметров количественного смягчения, часть средств может поступить в Украину в виде роста стоимости экспортных товаров, повышения аппетита инвесторов к риску и соответственно увеличения портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов.

— Если этот процесс растянется, то волатильность на валютном рынке Украины сохранится. Усиление ограничений деловой активности в Европе будет негативно влиять на динамику экспорта отечественных товаров и услуг в ЕС. В частности приведет к его сокращению на 1-2%, что уменьшит денежное предложение внутри страны, поскольку Украина экспортирует в данный регион более 40% продукции.

По словам Бардася, пока ситуация на сырьевых рынках складывается благоприятно для Украины. Стоимость пшеницы на Чикагской сырьевой бирже стабильно растет с июля текущего года и уже добавила 26%.

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Аналогичный тренд присутствует и на рынке стали и металлопроката, где конъюнктура подскочила с августа на 40%. Поэтому можно ожидать, что стоимость американской валюты в Украине в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн.

— Самым большим риском является значительный объем бюджетного дефицита, который будет покрываться за счет дополнительной эмиссии гривны. Однако в случае благоприятной ситуации на глобальных сырьевых рынках и увеличением объемов количественного смягчения ФРС США эта эмиссия может сбалансироваться поступлением валюты от экспорта товаров и услуг и увеличением переводов гастарбайтеров.

Причина ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты осенью 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.