Выборы в США — не повод для паники на украинском валютном рынке, поскольку на формирование курса доллара в Украине влияют совсем другие факторы.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

— Я бы не связывал процессы, происходящие в Украине с курсом доллара, с результатом выборов в США. На самом деле, сейчас есть достаточно тесное сотрудничество НБУ и правительства, а то, что мы видим в обменниках — это следствие приведения в соответствие реального валютного курса до значений, заложенных в госбюджете на 2021, — объяснил он.

В смете государства заложен среднегодовой курс 29,1 грн/1$, и именно к этой цифре, по словам эксперта, будет ослабляться курс до конца 2020 года, однако это не связано с какими-либо процессами в Америке.

Прогноз курса доллара на 2021

— Не надо пугать людей. Я думаю, что до конца года будет 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой на следующий год — 29,2-29,3 грн/1$, то есть чуть больше, чем заложено в бюджете, — считает эксперт.

Он также пояснил, что в настоящее время Нацбанк Украины владеет достаточными резервами, чтобы, выходя с интервенциями на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.

— Поэтому на сегодняшний день нет оснований для паники, — отметил экономист.

Сотрудничество Украины с МВФ и выборы в США

Пендзин считает, что американские выборы могут повлиять только на сотрудничество Украины с МВФ.

— Международный валютный фонд достаточно серьезно координирует свою позицию с основными донорами, поскольку именно они дают деньги. Одним из крупнейших доноров МВФ являются США. В нашей истории сотрудничества уже была ситуация, когда американцы надавили на МВФ, и тот дал транш тогда, когда их вообще не дают. Это был 2019 год — период выборов президента, — напомнил экономист.

Эксперт заверил, что МВФ никогда не дает стране деньги, когда идут перевыборы президента, по одной причине — выжидает, какой придет руководитель, и только после этого начинаются повторные переговоры.

Поэтому от победы того или иного кандидата на выборах в США, возможно, изменится и позиция МВФ относительно Украины, считает Пендзин.

Результаты выборов в США

На выборах в США пока лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. По состоянию на 12.00 среды, 4 ноября, он набрал 224 голоса членов Коллегии выборщиков из необходимых 270.

Байден побеждает в 17 штатах и американской столице, а действующий президент США Дональд Трамп по последним данным получает 213 голосов и лидирует в 23 штатах.