Работники таможенной службы на пропускном пункте Солотвино, что в Закарпатской области, систематически получали взятки от владельцев евроблях.

Водители на транспортных средствах с иностранной регистрацией платили деньги за прохождение таможенного контроля без помех.

За каждый автомобиль, который ввозился на территорию Украины, таможенники получали €650.

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Следователи Государственного бюро расследований установили, что к коррупционной сделке, кроме служащих, также причастны еще два человека.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли часть средств, полученных в результате преступной схемы.











€650 за авто: на Закарпатье таможенники получали взятки от владельцев евроблях / 3 фотографии

Взятка за должность в Минобороны

Жительница Киева предлагала руководящую должность в Минобороны бывшему руководителю предприятия. За сумму $60 тыс. она обещала трудоустроить мужчину, привлекая сообщников в Министерстве обороны и Министерстве юстиции.

Ее задержали при получении части взятки.