€650 за авто: на Закарпатті митники отримували хабарі від власників євроблях

Працівники митної служби на пропускному пункті Солотвино, що у Закарпатській області, систематично отримували хабарі від власників євроблях.
Водії на транспортних засобах з іноземною реєстрацією сплачували кошти за проходження митного контролю без перешкод.
За кожен автомобіль, який ввозився на територію України, митники отримували €650.
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Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що до корупційної оборудки, окрім службовців, також причетні ще двоє осіб.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили частину коштів, отриманих внаслідок злочинної схеми.
Хабар за посаду в Міноборони
Жителька Києва пропонувала керівну посаду в Міноборони колишньому очільнику підприємства.
За суму $60 тис. вона обіцяла працевлаштувати чоловіка, залучивши спільників у Міністерстві оборони та Міністерстві юстицій. Її затримали під час отримання частини хабара.