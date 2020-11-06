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Факти / Надзвичайні події

€650 за авто: на Закарпатті митники отримували хабарі від власників євроблях

Працівники митної служби на пропускному пункті Солотвино, що у Закарпатській області, систематично отримували хабарі від власників євроблях.

Водії на транспортних засобах з іноземною реєстрацією сплачували кошти за проходження митного контролю без перешкод.

За кожен автомобіль, який ввозився на територію України, митники отримували €650.

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Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що до корупційної оборудки, окрім службовців, також причетні ще двоє осіб.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили частину коштів, отриманих внаслідок злочинної схеми.

  • ДБР на митниці у Солотвино
  • ДБР на митниці у Солотвино
  • ДБР на митниці у Солотвино
  • ДБР на митниці у Солотвино
  • ДБР на митниці у Солотвино
  • ДБР на митниці у Солотвино
€650 за авто: на Закарпатті митники отримували хабарі від власників євроблях / 3 фотографии

Хабар за посаду в Міноборони

Жителька Києва пропонувала керівну посаду в Міноборони колишньому очільнику підприємства.

За суму $60 тис. вона обіцяла працевлаштувати чоловіка, залучивши спільників у Міністерстві оборони та Міністерстві юстицій. Її затримали під час отримання частини хабара.

Джерело: ДБР

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