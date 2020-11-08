Радиодиктант национального единства 2020 будут проводить двадцатый раз. Традиционно он проходит в День украинской письменности и языка — 9 ноября.

Диктант писал лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, писатель и издатель Иван Малкович.

Читать текст актриса театра и кино Римма Зюбина.

Где слушать или смотреть

Спецпроект начнется в 9.00, а сам текст будут диктовать в 9.15-9.30. Послушать диктант можно на Украинском радио и на радио Культура.

Также радиодиктант можно послушать в интернете, смотреть на телеканалах UA: Перший и UA: Культура и на каналах региональной сети.

Кроме того, диктант будет транслироваться на странице Украинского радио и корпоративной странице Суспильного вещания в Facebook и на YouTube.

Время на выполнение

В течение суток участники радиодиктанта могут отправлять свои тексты по адресу: Киев 1001, Крещатик, 26, Украинское радио.

Также свой текст можно отправлять на электронный адрес: rd@ukr.radio.

Когда будут результаты

Текст радиодиктанта разместят на сайте Украинского радио 11 ноября.

Те, кто прислал текст на проверку и победил, может рассчитывать на призы: книги, приглашения, экскурсии.

Главной целью проведения радиодиктанта является не выставление оценок, а побуждение к изучению украинского языка, к совершенствованию, повышению культуры украинского языка.

День украинского языка и письменности

Дата 9 ноября для Дня украинского языка и письменности выбрали неспроста, ведь по православному календарю — это день памяти Преподобного Нестора-Летописца — последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.

День установлен указом президента Украины 6 ноября 1997 года.