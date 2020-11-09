Радіодиктант національної єдності 2020 проводитимуть вдвадцяте. Традиційно він відбувається у День української писемності та мови – 9 листопада.

Диктант писав лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, письменник і видавець Іван Малкович.

Читатиме текст актриса театру і кіно Римма Зюбіна.

Де слухати чи дивитись

Спецпроект розпочнеться о 9.00, а сам текст диктуватимуть о 9.15-9.30. Почути диктант можна на Українському радіо та на радіо Культура.

Також радіодиктант можна послухати в інтернеті, дивитися на телеканалах UA: Перший та UA: Культура й на каналах регіональної мережі.

Крім того, диктант транслюватиметься на сторінці Українського радіо та корпоративній сторінці Суспільного мовлення у Facebook та на YouTube.

Час на виконання

Протягом доби учасники радіодиктанту можуть відправляти свої тексти на адресу: Київ 1001, Хрещатик, 26, Українське радіо.

Також свій текст можна відправляти на електронну адресу: rd@ukr.radio.

Коли будуть результати

Текст радіодиктанту розмістять на сайті Українського радіо 11 листопада.

Ті, хто надіслав текст на перевірку і переміг, може розраховувати на призи: книжки, запрошення, екскурсії.

Головною метою проведення радіодиктанту є не виставляння оцінок, а спонукати до вивчення української мови, до вдосконалення, підвищення культури української мови.

День української мови та писемності

Дату 9 листопада для Дня української мови та писемності обрали неспроста адже за православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

День встановлений указом президента України 6 листопада 1997 року.