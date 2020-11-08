С понедельника, 9 ноября, Укрзализныця откроет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций.
— Укрзализныця по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00.01 9 ноября возобновляет движение по большинству закрытых станций, — сообщили на сайте компании.
Также в списке станций:
- Береговое,
- Волосянка-Закарпатская,
- Великий Березный,
- Кострино,
- Перечин,
- Ставне,
- Пологи,
- Сарата,
- Кулевча,
- Шепетовка.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с 00.00 9 ноября.
Со 2 ноября Укрзализныця закрыла продажу билетов из вышеупомянутых железнодорожных станций.