С понедельника, 9 ноября, Укрзализныця откроет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций.

— Укрзализныця по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00.01 9 ноября возобновляет движение по большинству закрытых станций, — сообщили на сайте компании.

Также в списке станций:

Береговое,

Волосянка-Закарпатская,

Великий Березный,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетовка.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с 00.00 9 ноября.

Со 2 ноября Укрзализныця закрыла продажу билетов из вышеупомянутых железнодорожных станций.