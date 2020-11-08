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Факты / Украина

УЗ открывает продажу билетов из Ужгорода и еще 10 станций

С понедельника, 9 ноября, Укрзализныця откроет продажу билетов из Ужгорода и ряда других станций.

— Укрзализныця по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00.01 9 ноября возобновляет движение по большинству закрытых станций, — сообщили на сайте компании.

Также в списке станций:

  • Береговое,
  • Волосянка-Закарпатская,
  • Великий Березный,
  • Кострино,
  • Перечин,
  • Ставне,
  • Пологи,
  • Сарата,
  • Кулевча,
  • Шепетовка.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать с 00.00 9 ноября.

Со 2 ноября Укрзализныця закрыла продажу билетов из вышеупомянутых железнодорожных станций.

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