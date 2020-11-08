З понеділка, 9 листопада, Укрзалізниця відкриє продаж квитків з Ужгорода та низки інших станцій.
– Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00.01 9 листопада відновлює рух з більшості закритих станцій, – повідомили на сайті компанії.
Також у списку станцій:
- Берегове,
- Волосянка-Закарпатська,
- Великий Березний,
- Кострино,
- Перечин,
- Ставне,
- Пологи,
- Сарата,
- Кулевча,
- Шепетівка.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00.00 9 листопада.
З 2 листопада Укрзалізниця закрила продаж квитків з вищезазначених залізничних станцій.