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Факти / Україна

УЗ відкриває продаж квитків з Ужгорода та ще 10 станцій

З понеділка, 9 листопада, Укрзалізниця відкриє продаж квитків з Ужгорода та низки інших станцій.

– Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00.01 9 листопада відновлює рух з більшості закритих станцій, – повідомили на сайті компанії.

Також у списку станцій:

  • Берегове,
  • Волосянка-Закарпатська,
  • Великий Березний,
  • Кострино,
  • Перечин,
  • Ставне,
  • Пологи,
  • Сарата,
  • Кулевча,
  • Шепетівка.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00.00 9 листопада.

З 2 листопада Укрзалізниця закрила продаж квитків з вищезазначених залізничних станцій.

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