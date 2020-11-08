З понеділка, 9 листопада, Укрзалізниця відкриє продаж квитків з Ужгорода та низки інших станцій.

– Укрзалізниця за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00.01 9 листопада відновлює рух з більшості закритих станцій, – повідомили на сайті компанії.

Також у списку станцій:

Берегове,

Волосянка-Закарпатська,

Великий Березний,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетівка.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 00.00 9 листопада.

З 2 листопада Укрзалізниця закрила продаж квитків з вищезазначених залізничних станцій.