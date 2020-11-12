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Факты / Украина / Общество

Укрзализныця усиливает контроль в электричках

Укрзализныця усиливает контроль за соблюдением противоэпидемических мер безопасности в электричках.

В компании сообщили, что они и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность путешествий на всех направлениях. Отныне работники Укрзализныци должны строго придерживаться масочного режима, осуществлять температурный скрининг, дезинфекцию подвижного состава после и до каждого рейса. Кроме того, контролировать наличие масок у пассажиров.

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На электричках пригородного сообщения будет увеличено количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.

— Укрзализныця поддерживает взвешенное решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантинных ограничений. В компании уверены, что такие ответственные и умные шаги позволят осуществлять необходимую мобильность населения с соблюдением противоэпидемических мер и снизить ущерб для национальной экономики, — сообщает Укрзализниця.

Также в компании напомнили, что в начале ноября Укрзализныця получила 500 тыс. защитных масок для работников, преимущественно для проводников поездов.

Карантин выходного дня

Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня. С 14 ноября запрещается работа ТРЦ, развлекательных центров, ресторанов, кафе и салонов красоты.

На выходных будут работать только продуктовые магазины, автозаправки и аптеки. Общественный транспорт в выходные будет курсировать по обычному графику.

Источник: Укрзализныця

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