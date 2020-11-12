Укрзалізниця посилює контроль за дотриманням протиепідемічних заходів безпеки у електричках.

У компанії повідомили, що вони й надалі гарантомуватиму безпеку подорожей на всіх напрямках. Відтепер працівники Укрзалізниці повинні суворо дотримуватись маскового режиму, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу. Окрім того, контролювати наявність масок у пасажирів.

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На електричках приміського сполучення буде збільшена кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю.

– Укрзалізниця підтримує виважене рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, попри посилення карантинних обмежень. У компанії впевнені, що такі відповідальні та розумні кроки дозволять здійснювати необхідну мобільність населення з дотриманням протиепідемічних заходів та знизити шкоду для національної економіки, – повідомили в Укрзалізниці.

Також у компанії нагадали, що на початку листопада Укрзалізниця отримала 500 тис. захисних масок для працівників, переважно для провідників поїздів.

Карантин вихідного дня

Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня. З 14 листопада забороняється робота ТРЦ, розважальних центрів, ресторанів, кафе та салонів краси.

На вихідні працюватимуть лише продуктові магазини, автозаправки та аптеки. Громадський транспорт на вихідні курсуватиме за звичним графіком.