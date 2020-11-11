Укрзализныця обещает увеличить количество поездов, которые будут курсировать Украиной перед рождественскими праздниками.

Это сделают, несмотря на то, что в стране ввели общенациональный карантин. Такая инициатива имеет место, поскольку люди будут путешествовать в любом случае, а просторный поезд это куда лучший вариант, чем тесной автобус.

В комментарии Фактам ICTV и. о. члена правления ПАО Укрзализныця Александр Перцовский отметил, что перед новогодними праздниками компания идет навстречу пассажирам.

— На новогодние праздники люди все равно будут путешествовать, кто-то домой, а кто-то в горы, поэтому мы вводим дополнительное количество поездов. В вагоне поезда безопаснее, чем в автобусах. Мы ориентируемся на Европу — там во многих странах ввели карантин, но никто не ограничивал работу железной дороги, — отмечает чиновник, отвечающий за пассажирское направление.

Читайте: Карантин выходного дня в Украине: сколько продлится и что запретили

Карантин выходного дня

В Украине вводят общегосударственный карантин с ограничениями оранжевой зоны и карантин выходного дня, который будет действовать с 14 ноября и по меньшей мере до 30 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что лучший вариант для медицинской системы — это введение локдауна на всей территории Украины на три недели. Однако этого не выдержит экономика. Поэтому Минздрав рекомендует хотя бы усилить карантинные ограничения.