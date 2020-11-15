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В Одессе второй тур местных выборов: почему низкая явка и соблюдают ли карантинные ограничения

Второй тур мэрских выборов в Одессе проходит без значительных нарушений. Вовремя не открылись несколько избирательных участков, в основном из-за опоздания представителей комиссий.

За кресло мэра здесь ведут борьбу — действующий мэр Геннадий Труханов и его оппонент из партии ОПЗЖ — Николай Скорик. В первом туре выборов разница между ними достигала почти 19%. Сейчас явка на участках не высокая — в основном утром приходили люди, которым за 50 лет.

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Сами же избиратели уверяют, что такая низкая явка обусловлена ​​разочарованием в украинских политиках. Люди голосуют с соблюдением карантинных ограничений — в защитных масках, соблюдают дистанцию, заполняют бюллетени своими ручками.

Второй тур выборов в Луцке

Выборы местного головы в Луцке чуть ли не исторические и для многих долгожданные, ведь в городе почти 4 года не было мэра, с тех пор как предыдущий глава умер от тяжелой болезни. За все это время перевыборы Верховная Рада так и не назначила.

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