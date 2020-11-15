Поліція відзвітувала про порушення у другому турі місцевих виборів

В Україні проходить другий тур місцевих виборів 2020. Поліція стверджує, що зафіксували найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Крім того, розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.

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До підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством:

18 – у Херсонській обл;

13 – в Одеській обл;

12 – у Київській обл;

4 – у Донецькій обл;

4 – у Сумській обл;

3 – у Волинській обл.

При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

Другий тур виборів

Другий тур виборів в Одесі проходить без значних порушень. Вчасно не відкрилися кілька виборчих дільниць, здебільшого через запізнення представників комісій.

За крісло міського голови тут ведуть боротьбу – чинний мер Геннадій Труханов та його опонент із партії ОПЗЖ – Микола Скорик. У першому турі виборів різниця між ними сягала майже 19%.