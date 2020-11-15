PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Андрій Жигайло |

Поліція відзвітувала про порушення у другому турі місцевих виборів

В Україні проходить другий тур місцевих виборів 2020. Поліція стверджує, що зафіксували найбільше порушень у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Крім того, розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.

Читайте: В Україні проходить другий тур місцевих виборів – хто балотується

До підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством:

  • 18 – у Херсонській обл;
  • 13 – в Одеській обл;
  • 12 – у Київській обл;
  • 4 – у Донецькій обл;
  • 4 – у Сумській обл;
  • 3 – у Волинській обл.

При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

Поліція відзвітувала про порушення у другому турі місцевих виборів

Другий тур виборів

Другий тур виборів в Одесі проходить без значних порушень. Вчасно не відкрилися кілька виборчих дільниць, здебільшого через запізнення представників комісій.

За крісло міського голови тут ведуть боротьбу – чинний мер Геннадій Труханов та його опонент із партії ОПЗЖ – Микола Скорик. У першому турі виборів різниця між ними сягала майже 19%.

Джерело: МВС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка