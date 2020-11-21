Милованов заявил, что уже является советником Ермака

Экс-министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— На самом деле, я уже некоторое время является внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: коронавирус, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины.

Он также добавил, что остается президентом Киевской школы экономики.

— Это дело моей жизни. Я верю, что качественных экономических политик недостаточно для изменения культуры и успеха Украины. Нужны фундаментальные изменения в образовании.

Тимофей Милованов был министром экономики при правительстве Алексея Гончарука. 4 марта Верховная Рада проголосовала пакетом за новый состав Кабмина. В то же время замену Милованову на пост МинАПК тогда не назначили.

Однако Милованов заявил, что сделал на посту все от него зависящее, потому решил не оставаться после переизбрания правительства.

Он пояснил, что его министерство запустило в стране три рынка и одновременно смогло удержать курс гривны, инфляцию и рост зарплат.

Источник: Тимофей Милованов