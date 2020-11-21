Милованов заявив, що вже є радником Єрмака

Екс-міністр економіки Тимофій Милованов уже деякий час є позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це означає? Ви всі знаєте, які виклики стоять перед державою: коронавірус, фінансування бюджету, стосунки з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюсь, що мої знання стануть корисними найвищому керівництву України.

Він також додав, що залишається президентом Київської школи економіки.

– Це справа мого життя. Я вірю, що якісних економічних політик недостатньо для зміни культури та успіху України. Потрібні фундаментальні зміни в освіті.

Тимофій Милованов був міністром економіки за часів уряду Олексія Гончарука. 4 березня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад Кабміну. Водночас заміну Милованову на пост МінАПК тоді не призначили.

Однак Милованов заявив, що зробив на посаді усе від нього залежне, тому вирішив не залишатися після переобрання уряду.

Він пояснив, що його міністерство запустило в країні три ринки і водночас змогло втримати курс гривні, інфляцію та зростання зарплат.

Джерело: Тимофій Милованов