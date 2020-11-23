Степанов назвал четкий критерий, при котором объявят локдаун

Локдаун в Украине может быть объявлен после того, когда суточный прирост новых случаев коронавируса составит до 25-30 тыс.

Об этом в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Министр отметил, что главным условием введения жесткого карантина (локдауна) в Украине является коллапс медицинской системы, когда больницы для больных коронавирусом будут заполнены на 100%.

— Это — единственная вещь, которой мы не можем допустить. Сейчас ситуация в регионах разная, однако в целом мы можем говорить, что занято лишь 52% от общего количества койко-мест. Однако, наблюдая за динамикой, цифра может вырасти до 75%, а это уже серьезная угроза, — подчеркнул Максим Степанов.

Глава Минздрава выразил надежду, что все карантинные ограничения, которые уже действуют в Украине, смогут уменьшить стремительное распространение Covid-19.

Кроме обычных койко-мест, министерство увеличивает количество коек, оборудованных кислородными концентраторами.

Карантин выходного дня: вопросы и ответы

11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня в Украине и общегосударственный карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал такой шаг альтернативой полного локдауна экономики.

Главные вопросы и ответы касательно запретов во время карантина выходного дня читайте в материале Фактов ICTV.