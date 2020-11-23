Степанов назвав чіткий критерій, за якого оголосять локдаун

Локдаун в Україні може бути оголошено після того, коли добовий приріст нових випадків коронавірусу становитиме до 25-30 тис.

Про це в ефірі ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив голова МОЗ України Максим Степанов.

Міністр зауважив, що головною умовою введення жорсткого карантину (локдауну) в Україні буде колапс медичної системи, коли лікарні для хворих на коронавірус будуть заповнені на 100%.

– Це – єдина річ, якої ми не можемо допустити. Наразі ситуація у регіонах різна, однак у загальному ми можемо говорити, що зайнято лише 52% від загальної кількості ліжко-місць. Однак, спостерігаючи за динамікою, цифра може зрости до 75%, а це вже серйозна загроза, – підкреслив Максим Степанов.

Голова МОЗ висловив надію, що усі карантинні обмеження, які вже діють в Україні, зможуть зменшити стрімке розповсюдження Covid-19.

Окрім звичайних ліжко-місць, міністерство збільшує кількість ліжок, які обладнані кисневими концентраторами.

Карантин вихідного дня: запитання та відповіді

11 листопада Кабмін запровадив карантин вихідного дня в Україні і загальнодержавний карантин.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав такий крок альтернативою повного локдауну економіки.

Головні запитання та відповіді щодо заборон під час карантину вихідного дня читайте у матеріалі Фактів ICTV.