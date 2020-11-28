Задержанного в Индонезии украинского блогера вернули на Родину — МИД

Украинский блогер Михаил Орешников вернулся на Родину. Накануне его задержали в Индонезии из-за обращения Российской Федерации в Интерпол (Международной организации уголовной полиции).

О его возвращении сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 28 ноября при содействии Министерства Орешников прилетел в Киев.

— Используя Интерпол в своих политических целях, Россия пыталась его схватить. Однако мы этого не допустили. Украинский паспорт = защита государства.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

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Задержание украинца Орешникова

6 ноября стало известно, что гражданина Украины Михаила Орешникова арестовали в Индонезии. Соответствующее обращение направило Министерство иностранных дел РФ в Интерпол.

Россия обвиняет украинца в нанесении тяжких телесных повреждений представителю правоохранительных органов. Все время после задержания к возвращению на Родину парень провел в полиции города Джакарта. За делом пристально следили МИД Украины и Посольство Украины в Индонезии.

Фото: Михаил Орешников