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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Задержанного в Индонезии украинского блогера вернули на Родину — МИД

Украинский блогер Михаил Орешников вернулся на Родину. Накануне его задержали в Индонезии из-за обращения Российской Федерации в Интерпол (Международной организации уголовной полиции).

О его возвращении сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 28 ноября при содействии Министерства Орешников прилетел в Киев.

— Используя Интерпол в своих политических целях, Россия пыталась его схватить. Однако мы этого не допустили. Украинский паспорт = защита государства.

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Задержание украинца Орешникова

6 ноября стало известно, что гражданина Украины Михаила Орешникова арестовали в Индонезии. Соответствующее обращение направило Министерство иностранных дел РФ в Интерпол.

Россия обвиняет украинца в нанесении тяжких телесных повреждений представителю правоохранительных органов. Все время после задержания к возвращению на Родину парень провел в полиции города Джакарта. За делом пристально следили МИД Украины и Посольство Украины в Индонезии.

Фото: Михаил Орешников

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