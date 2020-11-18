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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Украинцы смогут без виз путешествовать в Индонезию

Кабинет министров на заседании одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований.

Украинцы смогут без виз находиться в Индонезии до 30 дней в течение каждого нового визита. Взамен индонезийцы имеют право каждые 30 дней из 60 возможных находиться в Украине без оформления визовых документов.

Правительство приняло решение без обсуждения — все министры поддержали такую инициативу.

Безвиз с Индонезией: Кабмин одобрил соглашение

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За три года действия безвизового режима почти 49 млн украинцев осуществили поездки в страны Евросоюза.

Самыми популярными странами стали Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Италия, Австрия, Германия, Греция и Испания.

При этом отмечается, что пассажиропоток в страны, где действует безвиз, ежегодно растет.

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