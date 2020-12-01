Негативный Covid-тест и самоизоляция: Хорватия ограничила въезд украинцам

Начиная с 1 декабря, Хорватия временно ограничила пересечение границы для граждан Украины.
В посольстве заверили, что такая мера не касается украинцев, имеющих вид на жительство в странах ЕС и прибывающих в Хорватию из стран ЕС зеленого списка.
Вьезд на территорию Хорватии будет запрещен тем гражданам Украины, которые не будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов) и подтверждение об оплате гостиницы для обязательного прохождения самоизоляции.
Читайте: Зеленая и красная зоны: страны с самой сложной ситуацией с Covid-19
Также в посольстве Украины в Хорватии выделили категории украинских граждан, имеющих право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях:
- Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми.
- Пограничники.
- Работники в транспортной отрасли.
- Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные и правоохранители при исполнении своих служебных обязанностей.
- Лица, путешествующие транзитом.
- Лица, путешествующие с целью обучения.
- Моряки.
- Лица, путешествующие по неотложным семейным, деловых и личных причин.
По предварительной информации, ограничения продлятся до 15 декабря.