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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Негативный Covid-тест и самоизоляция: Хорватия ограничила въезд украинцам

Начиная с 1 декабря, Хорватия временно ограничила пересечение границы для граждан Украины.

В посольстве заверили, что такая мера не касается украинцев, имеющих вид на жительство в странах ЕС и прибывающих в Хорватию из стран ЕС зеленого списка.

Вьезд на территорию Хорватии будет запрещен тем гражданам Украины, которые не будут иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов) и подтверждение об оплате гостиницы для обязательного прохождения самоизоляции.

Негативный Covid-тест и самоизоляция: Хорватия ограничила въезд украинцам

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Также в посольстве Украины в Хорватии выделили категории украинских граждан, имеющих право въезжать в Хорватию на исключительных основаниях:

  1. Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми.
  2. Пограничники.
  3. Работники в транспортной отрасли.
  4. Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные и правоохранители при исполнении своих служебных обязанностей.
  5. Лица, путешествующие транзитом.
  6. Лица, путешествующие с целью обучения.
  7. Моряки.
  8. Лица, путешествующие по неотложным семейным, деловых и личных причин.

По предварительной информации, ограничения продлятся до 15 декабря.

Источник: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia

Фото: Dreamstime

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