Если на Новый год и Рождество в Украине введут локдаун, столичная полиция будет ограничивать вход на Софиевскую площадь – чтобы возле главной елки страны не было скопления людей.

Об этом заявил начальник полиция Киева Андрей Крищенко.

– Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам, – отметил он.

По его словам, за отказ выполнять требования полиции предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Крищенко надеется, что киевляне и гости столицы с пониманием отнесутся к таким ограничениям.

По данным опроса группы Рейтинг, 58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% – против него.

При этом 44% населения поддерживает усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.

Фото: FolkUkraine