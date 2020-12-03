Якщо на Новий рік і Різдво в Україні запровадять локдаун, столична поліція обмежуватиме вхід на Софіївську площу – щоб біля головної ялинки країни не було скупчення людей.

Про це заявив начальник поліція Києва Андрій Крищенко.

– Якщо запровадять таку заборону, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць, – зазначив він.

За його словами, за відмову виконувати вимоги поліції передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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Крищенко сподівається, що кияни і гості столиці з розумінням поставляться до таких обмежень.

За даними опитування групи Рейтинг, 58% українців підтримують запровадження локдауну на новорічні свята, а 40% – проти нього.

Водночас 44% населення підтримує посилення карантину у вихідні дні, але тільки 34% вважають, що це допоможе знизити захворюваність.

Фото: FolkUkraine