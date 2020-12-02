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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Новогодние ярмарки и концерты: 90% мэров поддерживают их отмену

В Украине в регионах поддерживают отмену новогодних ярмарок и концертов.

— Главы городов областного значения и руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений на праздничных ярмарках, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, почти 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет по проведению концертов.

60% представителей органов местного самоуправления поддержали установление новогодней елки с рядом ограничений.

Карантин выходного дня отменено

В Украине 2 декабря Кабмин отменил карантин выходного дня.

На всей территории Украины на выходные будут действовать ограничения оранжевой карантинной зоны.

Также глава правительства добавил, что Кабмин продолжает нарабатывать наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений.

Фото: Dreamstime

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