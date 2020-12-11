В Украине стартовал сезон покупки новогодних елок. До Нового года меньше месяца, но уже сейчас начинается активная подготовка к праздникам.

С 17 по 30 декабря в Киеве будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Пункты продажи находяться во всех десяти районах города, а именно:

в Голосеевском районе:

ул. Антоновича, 115

пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

ул. Изюмская, 1 (локация № 1);

ул. Изюмская, 1 (локация № 2);

ул. Изюмская, 1 (локация № 3);

ул. Изюмская, 1 (локация № 4);

пер. Руслана Лужевського, 1;

ул. Академика Вильямса, 6-А;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Лятошинского, 14;

ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки «Феофания»);

в Дарницком районе:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Декабристов, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчелки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 1/2;

ул. Срибнокильская, 1/2;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Урловская, 19;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ «Новус»);

пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение ул. Урловская и ул. Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжий Затон, 10.

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в Деснянском районе:

ул. Каштановая, 7

ул. Архитектора Николаева, 7

ул. Теодора Драйзера, 1;

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21;

ул. Градинская, 6;

просп. Владимира Маяковского, 2;

просп. Владимира Маяковского, 6;

просп. Владимира Маяковского, 15;

просп. Владимира Маяковского, 26;

просп. Владимира Маяковского, 40;

просп. Владимира Маяковского, 42;

просп. Владимира Маяковского, 44;

просп. Владимира Маяковского, 46;

просп. Владимира Маяковского, 47;

просп. Владимира Маяковского, 60/10;

просп. Владимира Маяковского, 97;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39.

в Днепровском районе:

б-р Игоря Шамо, 2/7;

ул. Алматинская, 109;

ул. Амвросия Бучмы, 10;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

ул. Петра Вершигоры, 1;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

в Оболонском районе:

ул. Бережанская, 22;

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 34;

ул. Героев Днепра, 38;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А;

ул. Иорданская, 17;

ул. Маршала Тимошенко, 11;

ул. Маршала Малиновского, 3;

ул. Маршала Малиновского, 12;

ул. Маршала Малиновского, 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация № 1);

площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

просп. Героев Сталинграда, 27;

просп. Героев Сталинграда, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

в Печерском районе:

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107.

в Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина «Варус»);

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Кирилловская, 131;

ул. Кирилловская, 127;

ул. Маршала Гречко, 18;

ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)

просп. Василия Порика, 3;

просп. Василия Порика, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 20;

просп. Правды, 39;

просп. Правды, 58 (ТЦ «Орнамент») (локация № 1);

просп. Правды, 58 (ТЦ «Орнамент») (локация № 2);

просп. Правды, 66 (локация № 1);

просп. Правды, 66 (локация № 2);

просп. Правды, 100;

просп. Свободы, 2;

ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

в Святошинском районе:

17-й км Житомирского шоссе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7

б-р Ромена Роллана, 6/10;

ул. Академика Туполева, 15-А;

ул. Академика Туполева, 9;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Булаховского, 5;

ул. Владимира Покотило, 1;

ул. Владимира Покотило, 5,

ул. Гната Юры, 20;

ул. Депутатская, 1;

ул. Доброхотова, 11;

ул. Жолудева, 4;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 50;

ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 70;

ул. Ирпенская, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Клавдиевская, 27-А;

ул. Кучера, 5,

ул. Подлесная, 5,

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Семьи Стешенко, 7

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Палладина, 13;

просп. Палладина, 24;

просп. Победы, 87.

в Соломенском районе:

ул. Василия Липковского, 1;

ул. Василия Липковского, 25;

б-р Чоколовский, 22;

б-р Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса)

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя)

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Отрадного)

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

в Шевченковском районе:

ул. Багговутовская, 8-10;

ул. Данила Щербакивского, 56;

ул. Щусева, 44;

угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Городской совет Киева призвал всех покупать елки только на официальных ярмарках, ведь хвойные деревья часто продаются на стихийных рынках незаконно, что влияет на экологию страны.

Цены на елки в Украине

Средняя цена на елку в 2020 году составляет 75 грн.

Самыми дешевыми ценами на новогодние елки могут похвастаться Луцк (65 грн), Сумы (59 грн), Полтава (55 грн) и Харьков (48 грн).

А самые дорогие в Ивано-Франковске (в среднем 120 грн.), Черновцах (109 грн) и Киеве (106 грн).