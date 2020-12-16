Верховная Рада поддержала увеличение штрафов в Украине за нарушение правил пожарной безопасности.

За законопроект №3755 проголосовали 324 нардепа.

Инициатива предусматривает такие штрафы:

от 1,7 до 3,4 тыс. грн — за нарушение требований эксплуатации электрических станций и сетей гражданами, от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн — должностными лицами;

от 1,7 до 3,4 тыс. грн — за нарушение пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте гражданами, от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн — должностными лицами;

от 2 550 до 4 250 грн — за аналогичное нарушение на воздушном транспорте, от 4 250 до 5 950 грн — для должностных лиц;

предупреждение или штраф от 1,7 до 3,4 тыс. грн — за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению, от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн — для должностных лиц.

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Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования и начинает действовать через три месяца с этого момента.

Проблема с пожарами в экосистемах Украины

В Украине существует насущная проблема с пожарами в экосистемах, от которых страдает флора и фауна лесов, степей.

Часто к таким последствиям приводит халатность, ведь граждане не боятся мизерных штрафов за такие действия.

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