Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок техногенной и пожарной безопасности.

На заседании Кабмина одобрили проект закона, которым предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

За препятствование предлагается штрафовать на сумму от 1 до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (один необлагаемый минимум составляет 17 грн. — Ред.).

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За те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения админвзыскания, предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кабмин продлил карантин

За продление карантина в Украине проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.

Постановление, которое разработало Министерство здравоохранения, приняли с доработкой в ​​один день. Уточнение в постановление внесут Министерство культуры и Министерство реинтеграции.

Адаптивный карантин в стране будет действовать до 31 августа 2020 года.