Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить административную ответственность за воспрепятствование в проведении проверок техногенной и пожарной безопасности.
На заседании Кабмина одобрили проект закона, которым предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
За препятствование предлагается штрафовать на сумму от 1 до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (один необлагаемый минимум составляет 17 грн. — Ред.).
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За те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения админвзыскания, предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кабмин продлил карантин
За продление карантина в Украине проголосовали на заседании Кабинета министров 22 июля.
Постановление, которое разработало Министерство здравоохранения, приняли с доработкой в один день. Уточнение в постановление внесут Министерство культуры и Министерство реинтеграции.
Адаптивный карантин в стране будет действовать до 31 августа 2020 года.