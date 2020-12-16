Верховна Рада підтримала збільшення штрафів в Україні за порушення правил пожежної безпеки.

За законопроект №3755 проголосували 324 нардепи.

Ініціатива передбачає такі штрафи:

від 1,7 до 3,4 тис. грн – за порушення вимог експлуатації електричних станцій і мереж громадянами, від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн – посадовими особами;

від 1,7 до 3,4 тис. грн – за порушення пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті громадянами, від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн – посадовими особами;

від 2 550 до 4 250 грн – за аналогічне порушення на повітряному транспорті, від 4 250 до 5 950 грн – для посадовців;

попередження або штраф від 1,7 до 3,4 тис. грн – за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням, від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн – для посадових осіб.

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Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування та розпочинає діяти через три місяці з цього моменту.

Проблема з пожежами в екосистемах України

В Україні існує нагальна проблема з пожежами в екосистемах, від яких страждає флора та фауна лісів, степів.

Часто до таких наслідків призводить халатність, адже громадяни не бояться мізерних штрафів за такі дії.

Детальніше про штрафи порушення правил пожежної безпеки читайте на Фактах ICTV.