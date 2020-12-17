Мостицкая и Проспект Правды: в Киеве откроют две станции метро до конца 2021

До конца 2021 года власти Киева планируют открыть две новых станции метрополитена.
Такой прогноз высказал мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции по итогам работы в 2020 году и уточнил, что станции должны заработать на Сырецко-Печерской (зеленой) линии столичного метро.
— Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: Мостицкая и Проспект Правды в сторону Виноградаря, — сказал Кличко.
Читайте: На станции метро Вокзальная появится второй выход
Четыре станции после Сырца
В планах киевских властей построить четыре станции метро в Киеве от конечной Сырец в сторону Виноградаря.
Сейчас подрядчик выполнил прокладку тоннеля на 500 метров в сторону первой станции Мостицкая.
Параллельно строится электрическая подстанция станции Мостицкая и осуществляются работы в направлении второй будущей станции на Виноградарь — Проспект Правды.