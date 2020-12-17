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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Мостицкая и Проспект Правды: в Киеве откроют две станции метро до конца 2021

До конца 2021 года власти Киева планируют открыть две новых станции метрополитена.

Такой прогноз высказал мэр Киева Виталий Кличко во время пресс-конференции по итогам работы в 2020 году и уточнил, что станции должны заработать на Сырецко-Печерской (зеленой) линии столичного метро.

— Мы делаем все, чтобы до конца следующего года открыть две новых станции: Мостицкая и Проспект Правды в сторону Виноградаря, — сказал Кличко.

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Четыре станции после Сырца

В планах киевских властей построить четыре станции метро в Киеве от конечной Сырец в сторону Виноградаря.

Сейчас подрядчик выполнил прокладку тоннеля на 500 метров в сторону первой станции Мостицкая.

Параллельно строится электрическая подстанция станции Мостицкая и осуществляются работы в направлении второй будущей станции на Виноградарь — Проспект Правды.

Фото: Dreamstime

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