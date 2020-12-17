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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Мостицька та Проспект Правди: у Києві відкриють дві станції метро до кінця 2021

До кінця 2021 року влада Києва планує відкрити дві нові станції метрополітену.

Такий прогноз висловив мер Києва Віталій Кличко під час прес-конференції за підсумками роботи в 2020 році та уточнив, що станції повинні запрацювати на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії столичного метро.

– Ми робимо все, щоб до кінця наступного року відкрити дві нові станції: Мостицька та Проспект Правди в бік Виноградаря, – сказав Кличко.

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Чотири станції після Сирця

У планах київської влади побудувати чотири станції метро в Києві від кінцевої Сирець в бік Виноградаря.

Нині підрядник виконав прокладання тунелю на 500 метрів в бік першої станції Мостицька.

Паралельно будується електрична підстанція станції  Мостицька і здійснюються роботи в напрямку другої майбутньої станції на Виноградар – Проспект Правди.

Фото: Dreamstime

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