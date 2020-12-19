Карантин в Украине: список ограничений с 19 декабря

15 декабря Кабмин утвердил перечень карантинных ограничений, которые будут действовать на всей территории Украины с 19 декабря 2020 года.

С 19 декабря 2020 года до 8 января 2021 года в стране запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;

работа общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос).

проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01.00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе между присутствующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 м.

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Карантин в Украине