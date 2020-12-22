У Києві можуть зачиняти новорічні ярмарки та розважальні локації за недотримання правил карантину.
Держпродспоживслужбу обурює те, що люди продовжують безвідповідально ставитися до протиепідемічних заходів, які діють в країні.
– Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто зачинятимуться, – заявив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
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Організаторів та власників цих локацій можуть притягати до кримінальної відповідальності, додав спікер.
Карантин в Україні
Через поширення коронавірусу в Україні посилили карантин, заходи діють з 19 грудня 2020 року.
Також в країні запровадили локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.
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