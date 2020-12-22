PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Грубнік |

У Києві через порушення карантину можуть зачиняти новорічні ярмарки

У Києві можуть зачиняти новорічні ярмарки та розважальні локації за недотримання правил карантину.

Держпродспоживслужбу обурює те, що люди продовжують безвідповідально ставитися до протиепідемічних заходів, які діють в країні.

– Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто зачинятимуться, – заявив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Читайте: Вхід на Софіївську площу на новорічні свята можуть обмежити

Організаторів та власників цих локацій можуть притягати до кримінальної відповідальності, додав спікер.

Карантин в Україні

Через поширення коронавірусу в Україні посилили карантин, заходи діють з 19 грудня 2020 року.

Також в країні запровадили локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сегодня

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка