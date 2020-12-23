Чем больше и дольше вы работаете, тем больше зарабатываете. Однако человек по своей природе хочет все и сразу, поэтому ищет легких путей быстрого обогащения. Но существуют ли они?
Скажем сразу: легких путей не бывает, бывает только большая удача. Но среди десятков способов заработка, если отмести финансовые пирамиды, нелегальную деятельность и азартные игры, существует достойная альтернатива зарплате и прибыли от бизнеса, и это — инвестирование.
Во что можно инвестировать
Самыми популярными объектами инвестирования являются золото, иностранная валюта, банковские депозиты, недвижимость и ценные бумаги. Первые четыре типа знакомы нам больше, но, как ни странно, как раз такими инвестициями на квартиру или образование детям не заработаешь. Разберем подробнее каждый пункт.
- Золото. Если хотите хранить деньги в драгоценных металлах, то ювелирные украшения не подойдут. Нужно покупать только банковское золото. Это недешево, а непосредственно сам актив считается переоцененным.
- Иностранная валюта. Покупать доллары или евро можно, если хотите избежать потерь. Валюта защитит вас от обесценивания гривны, но не даст заработать дополнительно. Такой тип инвестирования даже в лучшем случае не принесет ощутимых финансовых результатов.
- Депозиты. Это хороший способ хранить деньги, но заработать на нем тоже не удастся. Банки предлагают ставку 0-2% в валюте, а доходность гривневых депозитов постоянно снижается из-за курса НБУ на таргетирование инфляции. Также с дохода нужно платить 19,5% налогов.
- Недвижимость. Инвестиции в квадратные метры требуют большого стартового капитала, глубоких знаний и глубокого анализа рынка, а сама недвижимость при этом имеет крайне низкую ликвидность. В 2019 году в Украине 150 новостроек были заморожены или незаконными.
- Ценные бумаги. Охватывают различные инструменты: облигации, акции, ETF, биржевые индексы и тому подобное. Практически не знакомый украинцам способ инвестирования, но наиболее прибыльный из всех. Именно на ценных бумагах можно заработать на реализацию желаний.
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Кто покупает ценные бумаги
Все, что нам незнакомо, кажется сложным и непонятным. С инвестированием так же. Новички часто задумываются, есть ли смысл разбираться в ценных бумагах для дальнейшего инвестирования, или это лишь игра вроде тотализатора? Что ж, разберемся.
Самая известная Нью-Йоркская фондовая биржа работает уже более 220 лет, и 52% американцев инвестируют на фондовом рынке. Зарабатывают на ценных бумагах простые люди со средним уровнем дохода, а также звезды Леонардо ди Каприо, Маск, Кутчер и другие.
В Украине количество инвесторов пока не превышает 2% от всего населения. Но есть брокеры, у которых есть социальная миссия — поднять уровень финансовой грамотности населения.
Например, компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА ежемесячно проводит бесплатный вебинар Искусство инвестирования для всех желающих. На нем рассказывают, как работает фондовый рынок, сколько можно заработать и какие риски нужно учитывать.
Инвестировать может любой. Для этого не нужно быть богатым, накапливать большую сумму денег или иметь много свободного времени. Можно начинать с 2-4 тыс. грн или 200-300 долларов. Конечно, чтобы получать ощутимый доход, нужно инвестировать большие суммы. Но и минимума хватит, чтобы начать разбираться во всем.
Сколько зарабатывают на фондовых рынках
В мире ценных бумаг немало инструментов. Ваша прибыль напрямую зависит от того, сколько и во что вы инвестируете.
|Инструмент
|Риск
|Средний доход
|Необходимая сумма инвестиции
|Государственные облигации
|Риск минимален. Государство гарантирует возврат средств и выплату дохода
|8,5% годовых в гривне, 3% годовых в долларах и 2,5% годовых в евро
|Начинать можно с 1150 гривен или долларов США
|Корпоративные облигации
|Это надежный инвестиционный инструмент с высокой доходностью, которая перекрывает риск инвестирования
|От 14% годовых в гривне
|Минимальная сумма = стоимости ценной бумаги. Например, акция ООО РУШ (сеть магазинов EVA) по состоянию на 11.12.20 стоит 1021 грн
|Акции международных компаний
|Риск высок, но если доход компании возрастет, может вырасти стоимость акций. Вы можете заработать на дивидендах и на разнице между ценами покупки и продажи
|От 12% годовых в долларах США
|Минимальная сумма = стоимость акции. Например, акция Apple по состоянию на 16.12.20 стоит 127,88 долл. США
|IPO
|Риск высок, но такие инвесторы зарабатывают больше
|От 48% годовых в долларах США
|Минимальная сумма — 2000 долл. США
Таблица составлена по данным сайта ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Данные приведены за определенный период времени, они не гарантируют получения аналогичного дохода в будущем; цены на акции могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.
Золотой формулой фондового рынка является соотношение риск — доход: чем выше ожидаемый доход, тем больше риск потерять все. Поэтому нужно формировать портфель из разных инструментов. Например, если вы имеете 10 000 долларов, то можете распределить их так:
- 2300 долл. — на покупку украинских государственных облигаций в валюте;
- 5700 долл. — на покупку акций нескольких эмитентов, входящих в индекс S&P 500 (выбираем компании из разных сфер: авиа, ИТ, зеленая энергетика, биотехнологии и т. д.);
- 2000 долл. — на участие в IPO.
Если учесть среднюю доходность каждого инструмента, можно ориентироваться на такую доходность:
- (2300 × 3%) + (5700 × 12%) + (2000 × 48%) = 1713 долл.
Как видим, инвестирование в ценные бумаги может принести большую прибыль, чем другие инструменты. Но чтобы стать успешным инвестором и снизить риск, нужно понимать, как развивается рынок, знать основы фундаментального и технического анализов.
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Без специальных знаний, опыта и «ощущения рынка», крайне трудно выбрать верную инвестиционную стратегию. Гораздо проще и эффективнее обратиться к профессионалам. Например, эксперты инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА бесплатно вас проконсультируют и помогут определиться с активами в портфеле.
Главное — начать действовать и интересоваться темой. Выгоднее покупать ценные бумаги во время кризисов, когда цены находятся на дне и в перспективе будут только расти (при условии, что предприятие не обанкротится). Поэтому сегодня — оптимальное время, чтобы начать зарабатывать на реализацию мечты через инвестиции.
Внимание! Расчет выполнен на основе среднестатистических значений, данные не являются гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Владение ценными бумагами и другими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов может как расти, так и падать.