Чем больше и дольше вы работаете, тем больше зарабатываете. Однако человек по своей природе хочет все и сразу, поэтому ищет легких путей быстрого обогащения. Но существуют ли они?

Скажем сразу: легких путей не бывает, бывает только большая удача. Но среди десятков способов заработка, если отмести финансовые пирамиды, нелегальную деятельность и азартные игры, существует достойная альтернатива зарплате и прибыли от бизнеса, и это — инвестирование.

Во что можно инвестировать

Самыми популярными объектами инвестирования являются золото, иностранная валюта, банковские депозиты, недвижимость и ценные бумаги. Первые четыре типа знакомы нам больше, но, как ни странно, как раз такими инвестициями на квартиру или образование детям не заработаешь. Разберем подробнее каждый пункт.

Золото. Если хотите хранить деньги в драгоценных металлах, то ювелирные украшения не подойдут. Нужно покупать только банковское золото. Это недешево, а непосредственно сам актив считается переоцененным.

Если хотите хранить деньги в драгоценных металлах, то ювелирные украшения не подойдут. Нужно покупать только банковское золото. Это недешево, а непосредственно сам актив считается переоцененным. Иностранная валюта. Покупать доллары или евро можно, если хотите избежать потерь. Валюта защитит вас от обесценивания гривны, но не даст заработать дополнительно. Такой тип инвестирования даже в лучшем случае не принесет ощутимых финансовых результатов.

Покупать доллары или евро можно, если хотите избежать потерь. Валюта защитит вас от обесценивания гривны, но не даст заработать дополнительно. Такой тип инвестирования даже в лучшем случае не принесет ощутимых финансовых результатов. Депозиты. Это хороший способ хранить деньги, но заработать на нем тоже не удастся. Банки предлагают ставку 0-2% в валюте, а доходность гривневых депозитов постоянно снижается из-за курса НБУ на таргетирование инфляции. Также с дохода нужно платить 19,5% налогов.

Это хороший способ хранить деньги, но заработать на нем тоже не удастся. Банки предлагают ставку 0-2% в валюте, а доходность гривневых депозитов постоянно снижается из-за курса НБУ на таргетирование инфляции. Также с дохода нужно платить 19,5% налогов. Недвижимость. Инвестиции в квадратные метры требуют большого стартового капитала, глубоких знаний и глубокого анализа рынка, а сама недвижимость при этом имеет крайне низкую ликвидность. В 2019 году в Украине 150 новостроек были заморожены или незаконными.

Инвестиции в квадратные метры требуют большого стартового капитала, глубоких знаний и глубокого анализа рынка, а сама недвижимость при этом имеет крайне низкую ликвидность. В 2019 году в Украине 150 новостроек были заморожены или незаконными. Ценные бумаги. Охватывают различные инструменты: облигации, акции, ETF, биржевые индексы и тому подобное. Практически не знакомый украинцам способ инвестирования, но наиболее прибыльный из всех. Именно на ценных бумагах можно заработать на реализацию желаний.

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Кто покупает ценные бумаги

Все, что нам незнакомо, кажется сложным и непонятным. С инвестированием так же. Новички часто задумываются, есть ли смысл разбираться в ценных бумагах для дальнейшего инвестирования, или это лишь игра вроде тотализатора? Что ж, разберемся.

Самая известная Нью-Йоркская фондовая биржа работает уже более 220 лет, и 52% американцев инвестируют на фондовом рынке. Зарабатывают на ценных бумагах простые люди со средним уровнем дохода, а также звезды Леонардо ди Каприо, Маск, Кутчер и другие.

В Украине количество инвесторов пока не превышает 2% от всего населения. Но есть брокеры, у которых есть социальная миссия — поднять уровень финансовой грамотности населения.

Например, компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА ежемесячно проводит бесплатный вебинар Искусство инвестирования для всех желающих. На нем рассказывают, как работает фондовый рынок, сколько можно заработать и какие риски нужно учитывать.

Инвестировать может любой. Для этого не нужно быть богатым, накапливать большую сумму денег или иметь много свободного времени. Можно начинать с 2-4 тыс. грн или 200-300 долларов. Конечно, чтобы получать ощутимый доход, нужно инвестировать большие суммы. Но и минимума хватит, чтобы начать разбираться во всем.

Сколько зарабатывают на фондовых рынках

В мире ценных бумаг немало инструментов. Ваша прибыль напрямую зависит от того, сколько и во что вы инвестируете.

Инструмент Риск Средний доход Необходимая сумма инвестиции Государственные облигации Риск минимален. Государство гарантирует возврат средств и выплату дохода 8,5% годовых в гривне, 3% годовых в долларах и 2,5% годовых в евро Начинать можно с 1150 гривен или долларов США Корпоративные облигации Это надежный инвестиционный инструмент с высокой доходностью, которая перекрывает риск инвестирования От 14% годовых в гривне Минимальная сумма = стоимости ценной бумаги. Например, акция ООО РУШ (сеть магазинов EVA) по состоянию на 11.12.20 стоит 1021 грн Акции международных компаний Риск высок, но если доход компании возрастет, может вырасти стоимость акций. Вы можете заработать на дивидендах и на разнице между ценами покупки и продажи От 12% годовых в долларах США Минимальная сумма = стоимость акции. Например, акция Apple по состоянию на 16.12.20 стоит 127,88 долл. США IPO Риск высок, но такие инвесторы зарабатывают больше От 48% годовых в долларах США Минимальная сумма — 2000 долл. США

Таблица составлена по данным сайта ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Данные приведены за определенный период времени, они не гарантируют получения аналогичного дохода в будущем; цены на акции могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.

Золотой формулой фондового рынка является соотношение риск — доход: чем выше ожидаемый доход, тем больше риск потерять все. Поэтому нужно формировать портфель из разных инструментов. Например, если вы имеете 10 000 долларов, то можете распределить их так:

2300 долл. — на покупку украинских государственных облигаций в валюте;

5700 долл. — на покупку акций нескольких эмитентов, входящих в индекс S&P 500 (выбираем компании из разных сфер: авиа, ИТ, зеленая энергетика, биотехнологии и т. д.);

2000 долл. — на участие в IPO.

Если учесть среднюю доходность каждого инструмента, можно ориентироваться на такую ​​доходность:

(2300 × 3%) + (5700 × 12%) + (2000 × 48%) = 1713 долл.

Как видим, инвестирование в ценные бумаги может принести большую прибыль, чем другие инструменты. Но чтобы стать успешным инвестором и снизить риск, нужно понимать, как развивается рынок, знать основы фундаментального и технического анализов.

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Без специальных знаний, опыта и «ощущения рынка», крайне трудно выбрать верную инвестиционную стратегию. Гораздо проще и эффективнее обратиться к профессионалам. Например, эксперты инвестиционной компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА бесплатно вас проконсультируют и помогут определиться с активами в портфеле.

Главное — начать действовать и интересоваться темой. Выгоднее покупать ценные бумаги во время кризисов, когда цены находятся на дне и в перспективе будут только расти (при условии, что предприятие не обанкротится). Поэтому сегодня — оптимальное время, чтобы начать зарабатывать на реализацию мечты через инвестиции.

Внимание! Расчет выполнен на основе среднестатистических значений, данные не являются гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Владение ценными бумагами и другими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и других финансовых инструментов может как расти, так и падать.