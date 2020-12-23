Що більше та довше ви працюєте, то більше заробляєте. Проте людина за своєю природою хоче все й одразу, тому шукає легкі шляхи швидкого збагачення. Та чи існують вони?

Скажемо одразу: легких шляхів не буває, буває лише велика удача. Але серед десятків способів заробітку, якщо відмести фінансові піраміди, нелегальну діяльність та азартні ігри, існує достойна альтернатива зарплаті та прибутку від бізнесу, і це — інвестування.

У що можна інвестувати

Найпопулярнішими об’єктами інвестування є золото, іноземна валюта, банківські депозити, нерухомість та цінні папери. Перші чотири типи знайомі нам найбільше, але, хоч як дивно, якраз такими інвестиціями на квартиру чи освіту дітям не заробиш. Розберемо детальніше кожен пункт.

Золото . Якщо хочете зберігати гроші в дорогоцінних металах, то ювелірні прикраси не підійдуть. Потрібно купувати лише банківське золото. Це недешево, а безпосередньо актив вважається переоціненим.

Іноземна валюта . Купувати долари або євро можна, якщо хочете уникнути втрат. Валюта захистить вас від знецінення гривні, але не дасть заробити додатково. Такий тип інвестування навіть у найкращому випадку не принесе відчутних фінансових результатів.

Депозити . Це хороший спосіб зберігати гроші, але заробити на ньому теж не вдасться. Банки пропонують ставку 0-2% у валюті, а дохідність гривневих депозитів постійно знижується через курс НБУ на таргетування інфляції. Також із доходу потрібно сплачувати 19,5% податку.

Нерухомість . Інвестиції у квадратні метри потребують великого стартового капіталу, ґрунтовних знань та глибокого аналізу ринку, а сама нерухомість при цьому має вкрай низьку ліквідність. У 2019 році в Україні 150 новобудов були заморожені або незаконні.

Цінні папери . Охоплюють різні інструменти: облігації, акції, ETF, біржові індекси тощо. Практично не знайомий українцям спосіб інвестування, але найприбутковіший з усіх. Саме на цінних паперах можна заробити на реалізацію мрій.

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Хто купує цінні папери

Усе, чого ми не знаємо, здається складним і незрозумілим. З інвестуванням так само. Новачки часто задумуються, чи є сенс розбиратися у цінних паперах задля подальшого інвестування, чи це лише гра на кшталт тоталізатора? Що ж, розберемося.

Найвідоміша Нью-Йоркська фондова біржа працює уже понад 220 років. І 52% американців інвестують на фондовому ринку. Заробляють на цінних паперах прості люди із середнім рівнем доходу, а також зірки: Леонардо ді Капріо, Ілон Маск, Ештон Кутчер та інші.

В Україні кількість інвесторів поки що не перевищує 2% від усього населення. Але є брокери, які мають соціальну місію — підняти рівень фінансової грамотності населення. Наприклад, компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА щомісяця проводить безкоштовний вебінар Мистецтво інвестування для всіх охочих. На ньому розповідають, як працює фондовий ринок, скільки можна заробити та які ризики потрібно враховувати.

Інвестувати може будь-хто. Для цього не потрібно бути багатим, накопичувати велику суму грошей або мати багато вільного часу. Можна починати з 2-4 тисяч гривень або 200-300 доларів. Звісно, щоб отримувати відчутний дохід, потрібно інвестувати більші суми. Але й мінімуму вистачить, щоб почати розбиратися у всьому.

Скільки заробляють на фондових ринках

У світі цінних паперів є чимало інструментів. Ваш прибуток напряму залежить від того, скільки та у що ви інвестуєте.

Інструмент Ризик Середня дохідність Необхідна сума інвестиції Державні облігації Ризик мінімальний. Держава гарантує повернення коштів та виплату доходу 8,5% річних у гривні, 3% річних у доларах та 2,5% річних у євро Починати можна з 1150 гривень або доларів США Корпоративні облігації Це надійний інвестиційний інструмент із високою дохідністю, яка перекриває ризик інвестування Від 14% річних у гривні Мінімальна сума = вартості цінного папера. Наприклад, акція ТОВ «РУШ» (мережа магазинів EVA) станом на 11.12.20 коштує 1021 грн Акції міжнародних компаній Ризик високий, але якщо дохід компанії зросте, може зрости вартість акцій. Ви можете заробити на дивідендах та на різниці між цінами купівлі та продажу Від 12% річних у доларах США Мінімальна сума = вартість акції. Наприклад, акція Apple станом на 16.12.20 коштує 127,88 дол. США IPO Ризик високий, але такі інвестори заробляють найбільше Від 48% річних у доларах США Мінімальна сума — 2000 дол. США

Таблиця складена за даними сайту ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Дані наведено за визначений період часу, вони не гарантують отримання аналогічного доходу в майбутньому; ціни на акції можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку.

Золотою формулою фондового ринку є співвідношення «ризик — дохід»: що вищий очікуваний дохід, то більший ризик втратити все. Тому потрібно формувати портфель із різних інструментів. Наприклад, якщо ви маєте 10 000 доларів, то можете розподілити їх так:

2300 дол. — на купівлю українських державних облігацій у валюті;

5700 дол. — на купівлю акцій кількох емітентів, які входять до індексу S&P 500 (обираємо компанії із різних сфер: авіа, ІТ, зелена енергетика, біотехнології тощо);

2000 дол. — на участь в IPO.

Якщо врахувати середню дохідність кожного інструмента, можна орієнтуватися на таку дохідність:

(2300 × 3%) + (5700 × 12%) + (2000 × 48%) = 1713 дол.

Як бачимо, інвестування у цінні папери може принести більший прибуток, ніж інші інструменти. Але щоб стати успішним інвестором та знизити ризиковість, потрібно розуміти, як розвивається ринок, знати основи фундаментального та технічного аналізів.

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Без спеціальних знань, досвіду та «відчуття ринку», вкрай важко обрати вірну інвестиційну стратегію. Набагато простіше та ефективніше звернутися до професіоналів. Наприклад, експерти інвестиційної компанії ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА безкоштовно вас проконсультують та допоможуть визначитися з активами у портфелі.

Головне — почати діяти та цікавитися темою. Найвигідніше купувати цінні папери під час криз, коли ціни перебувають на дні та в перспективі будуть лише зростати (за умови, що підприємство не збанкрутує). Тому сьогодні — оптимальний час, щоб почати заробляти на реалізацію мрій через інвестиції.

Увага! Розрахунок зроблено на основі середньостатистичних значень, дані не є гарантією або обіцянкою прибутковості вкладень у майбутньому. Володіння цінними паперами та іншими фінансовими інструментами завжди пов’язане з ризиками: вартість цінних паперів та інших фінансових інструментів може як зростати, так і падати.