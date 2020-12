Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи Укртелеком в 2021 году повысят стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

Компания Киевстар пересмотрит условия старых контрактных тарифов, которые запустили почти три года назад.

— За эти годы абоненты начали использовать втрое больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг, даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах, — объяснили в компании.

Минимальная цена контрактных тарифов начинается с 100 грн в месяц. С 1 января подорожают пакеты Домашний интернет, Все вместе и Киевстар ТВ.

Читайте: 5G может появиться в Украине к концу 2021 — Кабмин утвердил план

С 28 декабря самый тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 грн до 45 грн. Также поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S — до 85 грн (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M — до 130 грн (9 ГБ и 300 мин).

В lifecell сообщили, что с 13 января цены вырастут на тарифы: Лайфхак, Интернет Жара, Железная двадцатка, а также 4 безлимит 2019, Жара GO, Жара GO PLUS, Комфорт будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней.

Укртелеком отмечает, что причиной изменения стоимости связи является экономическая необходимость. Так, пакет Домашний Базовый с 500 мин на междугородную связь, 300 мин на мобильные сети и неограниченными местными звонками будет стоить 139 вместо 117 грн/месяц.

В Киевском метрополитене мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили скоростной интернет сразу на 45 станциях с 46. Остается только станция Теремки, на которой 4G появится до конца декабря 2020 года.