В Киевском метро 4G запустили на 45 станциях (КАРТА)

В Киевском метрополитене на 45 из 46 станциях метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G.

По данным Минцифры, 28 октября мобильные операторы Киевстар, Vodafone Украины и lifecell запустили скоростной интернет сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция Теремки, на которой 4G появится до конца декабря 2020 года.

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— С начала года Минцифра принимала активное участие в продвижении проекта и поддерживала мобильных операторов. Ведь одна из главных целей министерства — за три года обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для 95% населения страны, основных дорог и социальных объектов, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минцифри сообщили, что каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тыс. абонентов всех трех операторов, вместе абоненты уже использовали в метро более 400 терабайт трафика, а средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

4G в метро

Операторы Lifecell, Vodafone и Киевстар получили доступ к столичной подземки и планируют до конца 2020 года полностью оборудовать станции и пути следования поездов 4G.

Скорость мобильного интернета будет 60-80 Мби /с в диапазоне 1 800 МГц. В будущем планируется задействовать диапазон 2 600 МГц.

Источник: Минцифра