Мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell, а також оператор фіксованого телефонного зв’язку Укртелеком у 2021 році підвищать вартість пакетів послуг для низки тарифних планів.

Компанія Київстар перегляне умови старих контрактних тарифів, які запустили майже три роки тому.

– За ці роки абоненти почали використовувати втричі більше мобільного інтернету, більше телефонувати на інші мережі та за кордон. Тому ми рекомендуємо їм самостійно обрати актуальні тарифи з великим об’ємом послуг, навіть пропонуємо 100% знижку на першу абонплату в деяких тарифах, – пояснили в компанії.

Мінімальна ціна контрактних тарифів розпочинається зі 100 грн на місяць. З 1 січня подорожчають пакети Домашній інтернет, Все разом і Київстар ТБ.

Читайте: 5G може з’явитися в Україні до кінця 2021 – Кабмін затвердив план

З 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 грн до 45 грн. Також піднімуться тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 грн (5 ГБ і 200 хв), Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ та 300 хв).

У lifecell повідомили, що з 13 січня ціни зростуть на тариф: Лайфхак, Інтернет Жара, Залізна двадцятка, а також 4 Безліміти 2019, Жара GO, Жара GO PLUS, Комфорт буде змінена вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів.

Укртелеком зазначає, що причиною зміни вартості зв’язку є економічна необхідність. Так, пакет Домашній Базовий із 500 хв на міжміський зв’язок, 300 хв на мобільні мережі й необмеженими місцевими дзвінками коштуватиме 139 замість 117 грн/місяць.

У Київському метрополітені мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили швидкісний інтернет одразу на 45 станціях з 46. Залишається тільки станція Теремки, на якій 4G з’явиться до кінця грудня 2020 року.