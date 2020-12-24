Три года в российской тюрьме: военный Александр Шумков вернулся в Украину

Украинский политзаключенный и военнослужащий ВСУ Александр Шумков вернулся домой.

Радостной новостью поделилась глава Офиса омбудсмена Людмила Денисова.

— Александр пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска Бачевск, где его встретили родные, представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ.

Украинский военный Александр Шумков более трех лет находился в незаконном заключении в исправительной колонии в городе Торжок Тверской области в РФ.

В течение всего времени его удерживали в штрафном изоляторе и отряде строгих условий содержания.

После освобождения почти сутки военный находился в центре временного содержания иностранных граждан в Тверской области.

Отмечается, что в Четверг, 24 Декабря Александр отправится в Херсон в военную часть, где проходил службу до задержания .

Александр Шумков — бывший участник Правого сектора, личный охранник Дмитрий Ярош.

Факты ICTV рассказывали, как Александр Шумков попал в плен в РФ и что ему пришлось пережить в тюрьме.

Боец неоднократно сообщал о пытках и психологическом давлении со стороны сотрудников колонии.