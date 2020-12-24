Три роки в російській тюрмі: військовий Олександр Шумков повернувся в Україну

Український політв’язень та військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков повернувся додому.

Радісною новиною поділилася очільниця Офісу омбудсмена Людмила Денісова.

– Олександр перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску Бачівськ, де його зустріли рідні, представник Офісу Уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ.

Український військовий Олександр Шумков більше трьох років перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії у місті Торжок Тверської області в РФ.

Протягом усього часу його утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов утримання.

Після звільнення майже добу військовий перебував у центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Тверській області.

Зазначається, що у четвер, 24 грудня Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив службу.

Олександр Шумков – колишній учасник Правого сектору, особистий охоронець Дмитра Яроша.

Факти ICTV розповідали, як Олександр Шумков потрапив до полону в РФ та що йому довелося пережити у в’язниці.

Бієць неодноразово повідомляв про катування і психологічний тиск з боку працівників колонії.