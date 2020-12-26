Військовослужбовці відділу Веселе Харківського загону виявили незаконне переміщення художньої літератури та запчастин до тракторів у Російську Федерацію. На напрямок можливого руху порушників виставили прикордонний наряд, який неподалік Борисівки зупинив для перевірки ВАЗ-2121.

В автомобілі перебували двоє громадян України, які перевозили майже три сотні книг та 3 турбіни до тракторної техніки.

Правоохоронці з’ясували, що чоловіки проживають у Харкові та за грошову винагороду погодились незаконно перемістити з території України на територію Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів.

За їхніми словами, їм пообіцяли заплатити по $200 США. На українців склали адміністративні матеріали за спробу незаконного перетинання кордону, рішення за якими винесе суд.

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Книги, попередньо оцінені у 80 тис. грн та запчастини передадуть до компетентних правоохоронних органів.























































У Харківській області прикордонники виявили контрабанду книжок, тютюну та автозапчастин / 14 фотографий

Також на ділянці відділу Дергачі прикордонники Харківського загону завадили переміщенню з Росії в Україну партії тютюну та кальяну. Прикордонний наряд виявив сліди під’їзду до державного кордону транспортного засобу.

Під час перевірки місцевості правоохоронці знайшли неподалік 16 коробок з сумішшю для кальяну. Зараз слідство розшукує причетних осіб.

Прикордонники викрили контрабанду наркотиків до ЄС

У Одеській області прикордонники виявили міжнародний канал контрабанди наркотиків. Кокаїн прибув в Україну до Морського порту Південний з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів. Кінцевим пунктом доставляння наркотичних речовин мала стати одна з країн Європейського Союзу.

Фото: Державна прикордонна служба України