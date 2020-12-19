Пограничники разоблачили контрабанду наркотиков в ЕС

В Одесской области пограничники обнаружили международный канал контрабанды наркотиков.
Кокаин прибыл в Украину в Морской порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
Конечным пунктом доставки наркотических веществ должна была стать одна из стран Европейского Союза.
Работники Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины нашли контрабандный груз наркотиков в международном пункте пропуска Староказачье, которое находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
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54 кг наркотиков расфасовали в 46 брикетах и спрятали в вентиляционных люках контейнера. Приблизительная стоимость кокаина на черном рынке — $ 12 млн.
Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств Уголовного Кодекса Украины.
71-летняя бабушка пыталась пронести наркотики через границу с Россией
71-летняя женщина пыталась пронести наркотические средства через пропускной пункт с Россией. Правоохранители задержали гражданку на пункте контроля Гоптовка, что в Харьковской области.
Под одеждой она спрятала две бутылки с наркотическим веществом, которые помогла обнаружить служебная собака. После этого сотрудники Государственной пограничной службы передали женщину представителям Нацполиции.