В Одесской области пограничники обнаружили международный канал контрабанды наркотиков.

Кокаин прибыл в Украину в Морской порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Конечным пунктом доставки наркотических веществ должна была стать одна из стран Европейского Союза.

Работники Государственной пограничной службы Украины совместно со Службой безопасности Украины нашли контрабандный груз наркотиков в международном пункте пропуска Староказачье, которое находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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54 кг наркотиков расфасовали в 46 брикетах и ​​спрятали в вентиляционных люках контейнера. Приблизительная стоимость кокаина на черном рынке — $ 12 млн.















Пограничники разоблачили контрабанду наркотиков в ЕС / 4 фотографии

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества по статье 305 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств Уголовного Кодекса Украины.

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