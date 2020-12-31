На Донбассе боевики пять раз открыли огонь по украинским позициям

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

По данным штаба ООС, вблизи населенного пункта Авдеевка, боевики несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки — из крупнокалиберного пулемета.

К вечеру, 30 декабря, российско-оккупационные войска активизировался в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

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— С целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной, — сообщили в штабе.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

С начала суток, 31 декабря, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Сутки в зоне ООС

За прошедшие сутки, 29 декабря, в зоне проведения ООС боевики семь раз нарушили режим прекращения огня.

28 декабря в результате обстрелов российско-оккупационными войсками один военнослужащий ВСУ получил ранения.