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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

За прошедшие сутки на Донбассе было почти 100 нарушений перемирия

В Донецкой области зафиксировали 58 нарушений режима прекращения огня, и еще 37 нарушений в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

— В Донецкой области Миссия зафиксировала 58 нарушений режима прекращения огня (в том числе 32 взрыва: 31 взрыв неопределенного происхождения и один разрыв боеприпаса с вооружения неустановленного типа), — говорится в отчете.

Большинство нарушений произошли в районах к северу от Широкино и неподалеку Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области СММ зафиксировала 37 нарушений режима тишины, в том числе 10 взрывов неопределенного происхождения, к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано два нарушения.

Сутки на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил в течение 29 декабря зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Вражеское войско применяло минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы произошли неподалеку населенных пунктов Водяное, Талаковка, Авдеевка и Невельске. Украинские военные открывали огонь на провокации.

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