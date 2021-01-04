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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Размеры минимальной заработной платы в Украине в 2021 году

С 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата. Это связано с принятием государственного бюджета на 2021.

Минимальная зарплата в месячном размере в 2021 году:

  •  6 000 гривен;
  •  6 500 гривен.

Минимальная зарплата в почасовом размере в 2021 году:

  • 36,11 гривны;
  • 2021 — 39, 12 гривны.

Благодаря повышению минимальной зарплаты пенсии с 1 января 2021 года возросли на 300 грн — до 2 400 грн, повышение охватит тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

Прожиточный минимум устанавливается в размере 2 189 грн (на 1 января 2021 года).

В последний раз минималку повышали в сентябре — тогда она составляла 4 723 грн.

15 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.

Принятый законопроект предусматривает, что номинальный ВВП (валовой внутренний продукт) в 2021 году составит 4505,9 млрд грн.

Как отметил глава Минфина Сергей Марченко с трибуны парламента, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн.

Фото: Dreamstime

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