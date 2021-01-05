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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Кабмин упростил расследование случаев смерти медиков от Covid-19

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля 5 декабря Кабмин принял постановление, которым урегулирована процедура расследования смертей медработников, оказывающих помощь пациентам с Covid-19.

В частности, определен порядок создания и работы комиссии по расследованию таких случаев, сроков предоставления заключений и т. п.

Документом также внесены изменения в Порядок страховых выплат в случае заболевания или смерти медиков из-за инфицирования коронавирусом и определены их размеры.

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— Реализация решения правительства обеспечит упрощение получения страховых выплат, предусмотренных статьей 39 закона Украины О защите населения от инфекционных болезней, — говорится в сообщении.

В декабре Кабмин расширил действие страховых выплат в случае заболевания или смерти медработников в связи с коронавирусом на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов.

Размер выплат зависит от степени утраты профессиональной трудоспособности и от потребностей медицинской и социальной помощи.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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