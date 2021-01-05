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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Кабмін спростив розслідування випадків смерті медиків від Covid-19

За доручення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 5 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою врегульовано процедуру розслідування смертей медпрацівників, які надають допомогу пацієнтам з Covid-19.

Зокрема, визначено порядок створення та роботи комісії щодо розслідування таких випадків, термінів надання висновків тощо.

Документом також внесено зміни до Порядку страхових виплат у разі захворювання або смерті медиків через інфікування коронавірусом та визначено їх розміри.

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– Реалізація рішення уряду забезпечить спрощення отримання страхових виплат, передбачених статтею 39 закону України Про захист населення від інфекційних хвороб, – йдеться у повідомленні.

В грудні 2020 Кабмін розширив дію страхових виплат у разі захворювання або смерті медпрацівників у зв’язку з коронавірусом на студентів-медиків 5-6 курсів та інтернів.

Розмір виплат залежить від ступеню втрати професійної працездатності та від потреб медичної і соціальної допомоги.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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