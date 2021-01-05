В Украине хотят запретить продажу и использование фейерверков и петард — петиция

На сайте президента Украины появилась петиция №22/111058-эп о запрете использования и продажи пиротехнических средств в Украине, которая была зарегистрирована 4 января 2021 года.

В тексте петиции указано, что люди и животные страдают от использования различных фейерверков и других пиротехнических средств. В первую очередь, людям, которые прошли АТО, звуки взрывов напоминают войну, и это наносит колоссальный вред психическому здоровью. А пожилым людям с огромным багажом болезней — это наносит вред физическому здоровью.

По словам инициатора петиции Ксении Триняк, для молодых мам и их детей звуки взрывов от пиротехнических средств является физическим насилием и издевательством над здоровьем. Для животных — это огромный стресс, ужас и их убийство.

Читайте: Пытался распилить снаряд: в Донецкой области подросток пострадал от взрыва

В петиции президенту Украины Владимира Зеленского просят рассмотреть и принять ряд законопроектов о запрете продажи и использования пиротехнических средств:

запретить продажу и использование таких пиротехнических устройств, как: салюты, фейерверки, хлопушки, петарды, шутихи, холодные фонтаны, файеры, ракеты, стробоскопы, установки Балет, Катюша, Дракон, Римские свечи, вулканы, пневмохлопушка и другие;

запретить продажу и использование пиротехнических устройств, превышающих норму шума в 70 Дцб, установленную ст. 24 ЗУ Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения;

ввести уголовную ответственность за незаконную продажу пиротехнических средств;

ввести большие штрафы за незаконное использование фейерверков, петард и других пиротехнических средств;

в большие праздники организовать патрулирование Национальной полицией стадионов, скверов и парков в случае использования пиротехнических средств.

Если в течение 90 дней петиция получит поддержку в 25 тыс. украинцев, ее направят на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому.

Пожары из-за фейерверков

В новогоднюю ночь в центре Николаева начался пожар в многоэтажке из-за фейерверка, который залетел на балкон. Пожар охватил две квартиры.

Возгорание произошло на седьмом этаже. К счастью, в квартирах, пострадавших от пожара, никого не было.