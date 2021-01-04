Пытался распилить снаряд: в Донецкой области подросток пострадал от взрыва

В Донецкой области несовершеннолетний парень получил травмы в результате взрыва. Подросток пытался распилить взрывоопасный предмет, в результате чего он взорвался.
Парня отвезли в хирургическое отделение, спасатели на вызов не приезжали. Сейчас его состояние средней тяжести. Инцидент произошел в населенном пункте Благодатное Великоновоселковского района.
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В Николаеве из-за фейерверка загорелись квартиры
В Новогоднюю ночь в Николаеве произошел пожар в многоэтажке. Две квартиры охватило пламя. Возгорание произошло в результате попадания фейерверка на балкон.
К счастью, в то время дома пустовали, поэтому никто не пострадал. Инцидент расследуют правоохранители. Фото пожара в Николаеве смотрите на Фактах ICTV.