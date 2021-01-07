Локдаун в январе: хватит ли двух недель и как относится к этому бизнес

Правительство планирует ввести локдаун в Украине с 8 до 24 января 2021 года. Он продлится чуть больше двух недель, и за это время надеются значительно снизить прирост пациентов с коронавирусной болезнью.

На этот период предлагаются самые большие ограничения с марта 2020 года. В то же время — не такие жесткие, как в первые недели украинского карантина.

Сейчас в Украине наблюдается стабильный прирост больных, но система здравоохранения еще держится.

Но достаточно будет 17 дней для того, чтобы план правительства сработал?

Амбициозные цели

Решение о введении значительных карантинных ограничений приняли из-за необходимости разгрузить медицинскую систему, которая страдает от увеличения количества пациентов не только с Covid-19, но с сезонными болезнями.

Министр здравоохранения Максим Степанов признает, что даже при 12-13 тыс. новых больных коронавирусом в сутки медицинская система Украины будет находиться под значительной нагрузкой.

Кроме того, ожидается, что ежедневное количество пациентов будет только расти.

— Мы понимаем, что новогодние праздники тоже дадут определенную вспышку и увеличение количества больных. Есть еще одна очень важная составляющая — с января у нас начинается сезонный рост количества больных гриппом. Это у нас происходит каждый год и дает дополнительную серьезную нагрузку на медицинскую систему… Именно эти факторы привели нас к тому, что с 8 по 24 января введут дополнительное усиление карантинных мер, — объясняет решение глава Минздрава.

Во время новых ограничений запретят:

принимать посетителей в заведениях питания;

работу ТРЦ;

посещение учебных заведений, кроме детсадов;

работу учреждений культуры;

работу фитнес-центров, бассейнов, спортклубов;

проведение массовых мероприятий;

работу объектов в сфере бытового обслуживания;

работу непродовольственных рынков.

Посилені карантинні обмеження будуть запроваджені в Україні з 8 до 24 січня включно 2021 року. Таке рішення ухвалив… Опубликовано Денис Шмигаль Среда, 9 декабря 2020 г.

В то же время общественный транспорт будет функционировать с небольшими ограничениями. В комментарии Фактам ICTV инфекционист Юрий Жигарев сказал, что решение о дальнейшем функционировании общественного транспорта могло быть обусловлено самим карантином.

— Все зависит от ограничений. Если часть предприятий будет функционировать, то людям нужно будет добираться, например, с левого берега столицы на Святошино.

Например, есть санитарки, которые живут в пригороде. Они собираются на работу и вдруг понимают, что электрички не ходят, метро не ходит. Они звонят в отделение и говорят, что не выйдут на работу, ведь не могут туда доехать. И из пяти санитарок на смену выходит одна, — рассказывает Жигарев.

Главная задача — избежать коллапса системы здравоохранения. Поэтому даже после локдауна в Украине будет продолжаться действие адаптивного карантина.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ограничения будут такие же, как до 8 января. Фактически в государстве будет действовать оранжевая зона.

Слишком мало времени

Но 16 дней жестких ограничений может не хватить для того, чтобы значительно снизить суточный прирост больных Covid-19.

Еще во время карантина выходного дня председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко говорил Фактам ICTV о том, что для преодоления кризиса в системе здравоохранения необходимо больше времени.

— Сроки инкубационного периода коронавирусной болезни — от одного до 14 дней, а бывают случаи до 21 дня. Исходя из того, что с первого дня клинических проявлений болезни пациент не менее 10 суток является заразным, на эффективные карантинные меры нужен 31 день. А это еще стоит умножить на два. То есть карантин должен длиться не менее двух месяцев, чтобы быть эффективным, — считает Кравченко.

Кроме того, не совсем понятно, на какие показатели заболеваемости ориентируется правительство. До введения локдауна остается чуть меньше месяца, однако к тому времени ситуация может в корне измениться.

Мы уже видели, как всего за месяц ежедневное количество пациентов с коронавирусом выросло вдвое.

Понятно, что власть пытается найти баланс между функционированием экономики и защитой граждан, но в зависимости от ситуации количество больных коронавирусом может не упасть до той отметки, к которой стремится вернуться Минздрав.

Возможно, не удастся вернуться даже к 7-8 тыс. больных в сутки, ведь ограничений будет недостаточно.

— Для значительного снижения (количества больных, — Ред.) нужно ввести полный локдаун — все остановить. Как было в Китае, когда люди сидели дома, действовал комендантский час, условно раз в неделю можно было выйти за продуктами. Если это будет частично — предприятия и общественный транспорт продолжат работать — люди будут ездить на работу, ходить по магазинам. Определенное уменьшение (заболеваемости, — Ред.) будет, но какое — трудно сказать, — высказывает мнение Жигарев.

И никакие ограничения не сработают, если люди и учреждения не будут их не соблюдать или не будет жесткого контроля.

Если человек зашел в общественный транспорт без маски, то он не должен в нем ехать, если у посетителя магазина маска не закрывает нос — ему должны на это указать или вывести.

И так — с любым нарушением. И только тогда локдаун можно будет назвать эффективным.

Выживание бизнеса

Конечно, важной составляющей во внедрении локдауна является помощь бизнесу, ведь, например, кинотеатры вообще не смогут функционировать в период 8-24 января.

Сейчас власти собираются предоставить небольшую помощь, о чем уже неоднократно упоминал президент Владимир Зеленский.

7 декабря он подписал ряд законов, благодаря которым бизнес и граждане смогут получить поддержку от государства. В частности, речь идет о таких рычагах, как одноразовая финансовая помощь, налоговые “каникулы”, частичное списание долгов и тому подобное.

Фактически те вещи, о которых говорили еще во время карантина выходного дня экономисты. Это нужно, ведь многие предприятия остались без финансовой “подстраховки”, которую пришлось использовать еще во время весенних ограничений.

Сейчас же бизнес настроен более оптимистично, ведь законы, принятые Верховной Радой, дают возможность уменьшить шок от ограничений. И даты для усиления карантина выбрали щадящие.

— Решение властей, наверное, самое рациональное. По крайней мере для моего сегмента бизнеса. Январь — это провальный месяц… Я считаю, что это гораздо лучше, чем карантин выходного дня и ограничения перед новогодними праздниками. Отношусь я к этому все равно не очень хорошо, но решение рациональное, и я хотя бы могу его принять, — рассказал Фактам ICTV владелец сети ресторанов Дмитрий Дубас.

А для кого-то даже будет возможность поработать в пиковый период и не остаться совсем без денег.

— Для нас первая неделя января — это всегда самая большая посещаемость. Так что лучше так, чем вариант, когда нас хотели закрывать с 1 января.

Ограничение 50% мест в залах осталось, и мы продолжаем соблюдать все меры предосторожности, — пишет соучредитель сети кинотеатров Планета кино Дмитрий Деркач.

Конечно же, продержаться смогут только в том случае, если карантин, как и планируется, продлится чуть больше двух недель.

Если он будет действовать дольше, то никто не может прогнозировать, чем это обернется для предприятий. Ведь уже длительное время многие работают без долгосрочных планов.

— Первый локдаун мой бизнес пережил только потому, что удалось договориться с собственниками помещений по аренде. Однако я не знаю, как буду за нее рассчитываться в январе, платить зарплаты. Должен констатировать, что в настоящее время планировать мы просто не можем, ведь не знаем, останемся ли работать даже в следующем месяце, — говорит Дубас.

Возможно, все будет так, как и планируют в правительстве — жесткие ограничения, но без слишком сильного давления на экономику.

В любом случае, всем нужно будет их соблюдать, если мы хотим без значительных потерь пережить пандемию.