PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Раду внесли законопроект об упаковке пищевых продуктов

Нардепы внесли в Раду новый законопроект об упаковке пищевых продуктов. В частности, в проекте говорится о требованиях к маркировке, упаковке и определении полномочий госорганов в сфере производства. Также хотят ввести обновленную систему переработки пластиковых материалов.

Текст законопроекта №4568 О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, зарегистрированного в Верховной Раде 4 января, опубликован на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, документ нацелен на минимизацию рисков причинения вреда здоровью граждан от потребления пищевых продуктов и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Читайте: Рада поддержала увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

Авторы законопроекта отмечают, что на данный момент отсутствует база, которая определяет и гарантирует безопасность потребителей.

Согласно документу, за нарушение требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, предлагается ввести штраф для юридических лиц в размере 15 минимальных зарплат, а для физлиц — предпринимателей – 10 минимальных зарплат.

В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении работы НАПК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4470 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции. Он предусматривает восстановление полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, должен быть открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pixabay

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка