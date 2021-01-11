Нардепы внесли в Раду новый законопроект об упаковке пищевых продуктов. В частности, в проекте говорится о требованиях к маркировке, упаковке и определении полномочий госорганов в сфере производства. Также хотят ввести обновленную систему переработки пластиковых материалов.

Текст законопроекта №4568 О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, зарегистрированного в Верховной Раде 4 января, опубликован на сайте ВР.

Согласно пояснительной записке, документ нацелен на минимизацию рисков причинения вреда здоровью граждан от потребления пищевых продуктов и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС в рамках Соглашения об ассоциации.

Читайте: Рада поддержала увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности

Авторы законопроекта отмечают, что на данный момент отсутствует база, которая определяет и гарантирует безопасность потребителей.

Согласно документу, за нарушение требований к производству, обращению и использованию материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, предлагается ввести штраф для юридических лиц в размере 15 минимальных зарплат, а для физлиц — предпринимателей – 10 минимальных зарплат.

В Раде зарегистрировали законопроект о восстановлении работы НАПК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4470 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции. Он предусматривает восстановление полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, должен быть открыт круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.