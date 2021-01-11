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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Раду внесли законопроект про пакування харчових продуктів

Нардепи внесли в Раду новий законопроект про пакування харчових продуктів. Зокрема, в проекті йдеться про вимоги до маркування і пакування, визначено повноваження держорганів у сфері виробництва. Також хочуть ввести оновлену систему перероблювання пластикових матеріалів.

Текст законопроекту №4568 Про матеріали і предмети, що контактують з харчовими продуктами, зареєстрованого у Верховній Раді 4 січня, опублікований на сайті ВР.

Згідно з пояснювальною запискою, документ націлений на мінімізацію ризиків заподіяння шкоди здоров’ю громадян від споживання харчових продуктів та приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС в рамках Угоди про асоціацію.

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Автори законопроекту зазначають, що на цей час відсутня база, яка визначає та гарантує безпеку споживачів.

Згідно з документом, за порушення вимог до виробництва, обігу та використання матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами, пропонується ввести штраф для юридичних осіб в розмірі 15 мінімальних зарплат, а для фізосіб – підприємців – 10 мінімальних зарплат.

У Раді з’явився законопроект про відновлення повноцінної роботи НАЗК

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №4470 про внесення змін до закону Про запобігання корупції. Він передбачає відновлення повноцінної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, повинен бути відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

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